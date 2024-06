Donderdag Europese Parlementsverkiezing in Utrecht; praktische info op een rij

Nu de Europese Parlementsverkiezing voor de deur staan, is het tijd om op een rijtje te zetten hoe stemmen in Utrecht in zijn werk gaat. Stemmen kan in Utrecht op 172 plekken in de stad. In dit artikel de belangrijkste informatie over de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni.

Tijdens de Europese Parlementsverkiezing stemmen we voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Nederland wordt nu vertegenwoordigd door 29 Europarlementariërs, maar dat aantal stijgt na de verkiezing naar 31. De komende vijf jaar vertegenwoordigen zij Nederlanders in Europa. Er zijn nu nog 105 zetels in het parlement, dat worden er na de verkiezingen 720.

Op het moment van schrijven staan PVV en GroenLinks-PvdA bovenaan in de Europese zetelpeiling. Niet alle lidstaten van de Europese Unie stemmen op dezelfde dag. De verkiezingen moeten plaatsvinden tussen donderdag 6 en zondag 9 juni en in Nederland worden ze dus gehouden op donderdag. Voor mensen die nog niet weten waar ze op moeten stemmen, kan de Stemwijzer of Kieskompas hulp bieden.

172 stembureaus

In Utrecht worden voor de verkiezingen 172 stembureaus ingericht, die verdeeld zijn over de verschillende wijken van de stad. Dit jaar is er ook voor het eerst een nachtstembureau. Het nachtstembureau is op het Stadskantoor en is open op 6 juni van 0.00 tot 2.00 uur. Reguliere stembureaus in Utrecht zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Op de stempassen die verstuurd zijn, staat het adres van een stembureau in de buurt. Het is niet verplicht om naar dat stembureau te gaan; stemmen kan bij alle stembureaus in de stad. Wie wil stemmen in een andere gemeente, kan een kiezerspas aanvragen. Kiezers moeten hun stempas en een identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is er op het Stadskantoor een stembureau met een soundbox en stemmal. Ook mensen die niet kunnen lezen kunnen hier terecht om hun stem uit te brengen. Voor kiezers die doof of slechthorend zijn, is er een stembureau ingericht in het Stadhuis. Leden van het stembureau kennen gebarentaal en er is ook een gebarentolk aanwezig. Mensen die niet goed kunnen lopen, in een rolstoel zitten of een rollator gebruiken kunnen volgens de gemeente bij de meeste stembureaus terecht.

Stempas kwijt

De stempassen zijn begin deze maand verstuurd naar alle Utrechters die 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben. Wie de stempas kwijt is, kan online tot 3 juni 17.00 uur een nieuwe aanvragen bij de gemeente. Bij het Stadskantoor kan dat tot 5 juni 12.00 uur. Kiezers die niet zelf naar het stembureau kunnen komen, kunnen iemand machtigen om te stemmen.

Om de Europese Parlementsverkiezing in Utrecht in goede banen te leiden, zijn op de stembureaus weer veel mensen nodig die willen helpen. De gemeente zoekt nog mensen voor het tellen van de stemmen in de Jaarbeurs, op vrijdag 7 juni.