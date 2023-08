Donderdagmiddag aantal uur veel minder treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam vanwege defect spoor

De NS waarschuwt reizigers dat er donderdagmiddag vanaf 12.30 uur ‘veel minder’ treinen rijden tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal.

Op het traject tussen Utrecht en Amsterdam kunnen donderdagmiddag minder treinen rijden dan normaal, omdat er een defect aan het spoor is.

De NS raadt reizigers aan om kort voordat ze vertrekken in de reisplanner te kijken wat de situatie is. Voorlopig is de verwachting dat de vertraging tot 14.30 uur duurt.