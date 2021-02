Doneeractie voor monument 4 en 5 mei in Leidsche Rijn: ‘Heeft verbindend effect’

Via het Utrechtse crowdfundingplatform Voor je Stadsie is er een doneeractie gestart om een monument in Leidsche Rijn te plaatsen dat 4 en 5 mei herdenkt. Het Herdenking & Vrijheidsmonument is een initiatief van onder meer Utrechter Xander Coolen, een van de bewoners van de wijk. Met de campagne wordt geld opgehaald om het monument te kunnen maken en op 2 mei te plaatsen.

“Dit monument heeft een verbindend effect binnen onze nieuwbouwwijk”, is te lezen op de campagnepagina. “Het monument maakt de betekenis van vrijheid tastbaar voor de opgroeiende generatie.”

Op het ontwerp is te zien dat het een beeld wordt waar je vanaf verschillende aanzichten zowel een 4 als een 5 in kan zien. Sinds 2016 wordt er in Leidsche Rijn herdacht met een tijdelijk monument: een hek met bloemen. Daar wil dit initiatief verandering in brengen. Het nieuwe monument komt bij de overkapping op Perron 9 op het Berlijnplein te staan.

Tot nu toe is er ruim 21.000 euro opgehaald. Daarvan komt 10.000 euro uit het Initiatievenfonds van de gemeente. De campagne loopt nog tot en met volgende week vrijdag.