Doneeractie voor ‘Paas-verwendag’ daklozen bij De Stek: ‘Een ongedwongen sfeer’

De Stek is een doneeractie gestart om daklozen met Pasen te kunnen verwennen met onder meer een brunch. De opvang op de Van Sijpesteijnkade is een plek waar harddrugsverslaafden en alcoholisten een thuis vinden. Medewerkers Marije en Kaylee vonden het tijd voor wat positiefs. “Samen willen we ervoor zorgen dat ook zij in het zonnetje gezet worden.”

“Kaylee en ik vinden het leuk om af en toe eens wat positieve energie in onze cliënten te stoppen”, zegt Marije. “Zij en De Stek komen best vaak negatief in het nieuws. Nu Pasen eraan komt, wilden we daar eens iets leuks mee doen.”

Volgens Marije is er normaal gesproken niet genoeg geld om zoiets te organiseren. “We kunnen pannenkoeken bakken of een lekker soepje maken, maar er is niet echt geld om uitgebreid iets leuks te doen. Terwijl het aanbieden van zulk soort ‘normale dingen’ hartstikke belangrijk is.”

700 euro

De Stek heeft verschillende ruimtes waar verslaafde dak- en thuislozen – onder toezicht – veilig kunnen drinken en harddrugs kunnen gebruiken. “Dit is voor hen een veilige thuishaven. Vaak hebben de mensen die bij ons verblijven veel stress en onrust om zich heen.”

Met het opgehaalde geld willen Marije en Kaylee hun cliënten dus graag een ‘verwendag’ aanbieden. “Samen willen we ervoor zorgen dat ook zij in het zonnetje gezet worden.” Het begon met 100 euro, maar inmiddels is er al 700 euro gedoneerd. “Ook zorgt zo’n dag ervoor dat we anders met ze in gesprek kunnen gaan. We willen een ongedwongen sfeer creëren.”

Verder wordt het gedoneerde geld gebruikt om onder meer sokken, shampoo en ondergoed uit te delen. Normaal gesproken moeten ze daar bij De Stek een klein bedrag voor betalen. “We gaan pakketjes samenstellen en die krijgen ze dan gewoon van ons. Het geld gaat zo rechtstreeks naar de cliënten toe in middelen. Dat is ook wel eens heel erg leuk om te doen.”

Netwerk

Een andere reden voor de Paas-verwendag is dat deze doelgroep vaak buiten de samenleving valt. Daardoor hebben ze niet veel ervaring met het vieren van feestdagen. “Mensen zitten alle heel lang in een stressvolle situatie en hebben andere prioriteiten door hun verslaving”, legt Marije uit.

“Ook hebben ze vaak niet het netwerk of de woning om een feestdag te vieren. Normaal gesproken ga je naar familie, maar ze hebben meestal helemaal geen contact met hun familie. Het aanbieden van dit soort activiteiten versnelt het herstel.”

DUIC ging vijf jaar geleden al eens langs bij De Stek en schreef een uitgebreid verhaal over dit bezoek. “Geen dag is hier hetzelfde”, vertelde medewerker Jiska toen.