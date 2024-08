Doneerbeugels voor blikjes en flesjes op meer plekken in Utrecht te vinden

De gemeente heeft extra doneerbeugels voor blikjes en flesjes geplaatst in Utrecht. Eerder waren deze al te vinden in enkele parken, nu ook op de Nobelstraat, Voorstraat en Lucasbolwerk.

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes neemt het aantal verpakkingen als zwerfafval af. Een keerzijde daarvan is dat prullenbakken soms worden opengebroken om de blikjes en flesjes eruit te halen door zogenoemde statiegeldjagers. Dit soort doneerbeugels moeten dit voorkomen.

Sinds vorig jaar zomer hangen er doneerbeugels aan de prullenbakken in het Griftpark en Park Lepelenburg. Uit een evaluatie bleek dat de doneerbeugels weinig gebruikt worden omdat mensen die statiegeld verzamelen in de parken vaak direct parkbezoekers benaderen voor blikjes en flesjes. In de binnenstad wandelen mensen van plek naar plek en zijn ze minder goed direct te benaderen. Daarom gaat de gemeente kijken of de doneerbeugels in de binnenstad meer gebruikt gaan worden.

Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte): “Statiegeld op plastic flesjes en op blikjes stimuleert recycling. Het is dus goed dat er nu statiegeld op blikjes en flesjes zit, maar we willen natuurlijk niet dat mensen de prullenbakken openbreken. Daarom blijven we zoeken naar oplossingen zoals de oranje doneerbeugel. In Utrecht kom je die straks ook tegen op drie drukke plekken in de binnenstad. We gaan onderzoeken of dit helpt om het openbreken van prullenbakken te verminderen en zwerfafval verder te voorkomen.”