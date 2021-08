Dood gras na evenement in de Utrechtse binnenstad, wie herstelt dat?

Het gazon voor de Stadsschouwburg aan het Utrechtse Lucasbolwerk is na een groot stadsfestival veranderd in een bruine en zompige boel. Omwonenden zijn ontstemd en willen weten: wie herstelt het gras na een evenement?

Binnenstadbewoner Sjoerd de Boer komt regelmatig langs het gazon aan het Lucasbolwerk. “Als ik een niet al te prettige dag heb gehad, loop ik vaak terug langs de walkant, dus door het stukje park. Zeker in coronatijd was het rondje Singel een geliefd looprondje. Het is dus belangrijk dat we zuinig zijn om het beetje buiten dat er is in de binnenstad.”

Hij is dan dan ook niet te spreken over de bruine, rottende plekken in het gras. “Leuk als er activiteiten zijn. Maar als je er natuur voor moet slopen, zeker in de al overvolle binnenstad waar weinig natuur is, dan hoeft het voor mij niet.”

Kosten naar organisator

Wie zorgt er nu voor het herstel van het gazon? Een woordvoerder van de gemeente Utrecht laat weten dat de firma Achterberg hier nu mee bezig is. De firma herstelt het gras op kosten en in opdracht van de organisator van het evenement, zegt de woordvoerder.

“Dit is schade (als gevolg van een evenement) die helaas niet te voorkomen is”, voegt de woordvoerder toe. “De organisatie heeft het gehele terrein vooraf dichtgelegd met rijplaten met als doel om ergere schade (zoals rijsporen) te voorkomen.”

Minst schadelijke optie

“Omdat er langere tijd rijplaten op het gras hebben gelegen zal het enige tijd duren voordat het terrein hersteld is. Het lijkt ook alsof er op een deel zand gestrooid is, waardoor het mogelijk nog erger lijkt.” Het leggen van rijplaten is volgens de gemeente de minst schadelijke optie om toch een evenement te kunnen organiseren op een plek als deze.