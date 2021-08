Doolhof van caravans komt eind augustus naar Griftpark in Utrecht

Het Duurzaamheidsdoolhof parkeert op zaterdag 28 augustus in het Utrechtse Griftpark. Het doolhof bestaat uit aan elkaar geschakelde caravans en is gemaakt door kunstenaar Pet van de Luijtgaarden.

In het doolhof dwaal je rond in compartimenten met verschillende thema’s. Zo is er een ruimte met knuffelbeesten en een met wanden vol videobanden. Ook zijn er optredens van onder meer de bands Powersmoke en Asociaal Kabaal te bezoeken.

Het doolhof van Van de Luijtgaarden komt met een boodschap over duurzaamheid. “We komen om in de spullen”, vertelt hij. “Nog nooit zijn er zoveel tweedehandswinkels geweest, het aantal blijft maar groeien. Met het Duurzaamheidsdoolhof willen we mensen een indruk geven van de hoeveelheid spullen die wordt weggegooid.”

Dit jaar was het Duurzaamheidsdoolhof ook al aan de Jutfaseweg en op het Jaarbeursplein te vinden, maar de caravans hebben ook op andere plekken in de stad gestaan.

Op YouTube is een impressie van het doolhof uit 2020 te bekijken.