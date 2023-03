Door bewoners en ondernemers te betrekken moet nieuw plan voor winkelcentrum Overvecht in Utrecht wél slagen

Omdat eerdere plannen voor de herinrichting van winkelcentrum Overvecht niet van de grond kwamen, heeft de gemeente Utrecht besloten het anders aan te pakken. Nu wordt intensiever samengewerkt met onder meer inwoners en ondernemers om tot een toekomstplan te komen. Volgende week staan er op verschillende momenten teams in het winkelcentrum bij wie mensen hun ideeën kwijt kunnen.

In 2012 lag er al een plan voor een grootschalige vernieuwing van winkelcentrum Overvecht, maar dat ging destijds niet door. “Dit keer pakken we het anders aan”, is te lezen in een wijkbericht.

In de zomer van 2021 liet het toenmalige college al weten dat het winkelcentrum een ‘aangename plek’ en het ‘kloppende hart’ van de wijk moest worden. Samen met een team van inwoners en ondernemers uit de wijk, en met eigenaren van grond en gebouwen wordt gewerkt aan een toekomstplan.

De afgelopen tijd is gewerkt aan een ‘soort toekomstige plattegrond’. Daarin zijn de routes naar en door het winkelcentrum opnieuw getrokken. Ook moet het gebied – door voetgangers, fietsers en openbaar vervoer meer ruimte te geven – veiliger worden. Daarnaast is gezocht naar plekken waar nieuwe pleinen kunnen komen met bomen, terrassen en met plek voor een markt.

Langslopen

Op dinsdag 14, donderdag 16 en zaterdag 18 maart staan teams van de gemeente op het plein voor de Hema om over de plannen in gesprek te gaan met voorbijgangers. “U kunt gewoon langslopen.” Ook via deze website kunnen mensen hun ideeën kwijt.

Onlangs heeft het winkelcentrum al een ‘snelle opknapbeurt’ gekregen. Zo is er nieuw asfalt aangelegd, zijn er verkeersdrempels gekomen en is de maximumsnelheid teruggeschroefd.