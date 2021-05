‘Door de U-pas kunnen mijn kinderen echt meedoen’

De U-pas kan echt een uitkomst zijn. De Utrechtse Emine weet er alles van. Met behulp van de U-pas kon ze fietsen kopen voor haar kinderen, maar ook een laptop toen corona uitbrak en de kinderen thuisonderwijs moesten krijgen. Emine: “Het heeft ons enorm geholpen.”

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een lager inkomen om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. Ook kan het tegoed dat op de pas staat helpen bij de aanschaf van spullen voor de kinderen. Emine kende de pas wel via haar ouders, maar dacht het zelf nooit nodig te hebben. Ze vertelt: “Ik las er weleens over in de bibliotheek en zag de folders ook liggen bij de huisarts, maar wij hadden altijd een inkomen. Ik stond er dus nooit bij stil dat het ook iets voor ons kon zijn.”

Fiets kopen

Begin 2019 kwam Emine met haar gezin vanwege schulden bij het Buurtteam terecht. Toen werd duidelijk dat een U-pas wel hulp kon bieden. “We konden de pas vooral heel erg goed gebruiken voor onze kinderen. Ik heb een dochter van zestien jaar, een zoon van dertien en de jongste is vijf jaar. Toen mijn zoon naar de middelbare school ging had hij een nieuwe fiets nodig, maar daar hadden we geen geld voor. Met behulp van de U-pas konden we toch een mooie nieuwe fiets voor hem kopen. We hoefden zelf maar 80 euro te betalen en de rest kon met het tegoed van de pas.”

De fiets was niet het enige waarmee het gezin was geholpen. Emine: “We hebben de pas ook kunnen gebruiken voor de sportclubs van de kinderen. Zo konden we een deel van de contributie voor het voetbal betalen maar ook de zwemlessen. Toen vorig jaar de coronacrisis uitbrak en de kinderen niet meer naar school konden en thuisonderwijs moesten krijgen, hebben we een laptop voor onze dochter kunnen aanschaffen.”

Emine vertelt dat de spullen eigenlijk nog niet eens het belangrijkste zijn: “Maar het feit dat de kinderen gewoon mee kunnen doen, dat ze erbij horen, dat is het belangrijkst. Ik kan iedereen die wel wat financiële hulp kan gebruiken echt aanraden om te kijken of ze voor de pas in aanmerking komen. Voor onze kinderen is het een grote uitkomst geweest.”

Wat is de U-pas precies?

Sander Korf werkt bij de organisatie achter de U-pas en weet er dus alles van. Hij vertelt: “De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Met de pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en krijgt men korting bij onder andere musea, bioscopen en toeristische attracties. Kinderen kunnen hun tegoed ook besteden aan schoolactiviteiten en volwassenen mogen ov-reissaldo aanschaffen. Ook krijgen de pashouders korting op zo’n 1.250 acties en activiteiten.”

Inmiddels zijn er zo’n 50.000 pashouders in de regio Utrecht. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen er automatisch één en bewoners met een laag inkomen kunnen er één aanvragen via de website. Sander zegt: “Hierbij wordt ook rekening gehouden met maatwerk, mensen die langdurig moeite hebben met rondkomen, structurele hogere schulden dan inkomsten, maar ook mensen met een Tozo-uitkering komen in aanmerking.”

In contact komen over de U-pas?

Het U-pasbureau is vijf dagen per week bereikbaar via mail en telefoon. Ook kan men – nadat er een afspraak is gemaakt – een bezoek brengen aan de U-pasbalie op het Stadskantoor Utrecht. Pashouders kunnen verder via Facebook berichten sturen en/of gebruik maken van de digitale chat op de website. Bekijk hier de contactgegevens of bel het U-pasbureau via 088 – 600 63 00



Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. De verhalenreeks sluit aan bij de talkshow Er is genoeg die elke zondag te zien is bij RTV Utrecht. Wil je meer weten over de U-pas en kijken of jij en mogelijk je gezin in aanmerking komen? Dat kan via www.u-pas.nl