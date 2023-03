Door fout bij de gemeente Utrecht zijn 127 brieven lange tijd ongelezen gebleven

Vanwege een fout bij de postverwerking van de gemeente Utrecht zijn 127 brieven niet bij de juiste personen terechtgekomen. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het probleem niet meer voorkomt.

In november vorig jaar kwam men erachter dat 127 poststukken, die tussen juni 2020 en november 2022 naar de gemeente waren gestuurd, verkeerd waren verwerkt en daardoor ongelezen zijn gebleven. De fout kwam aan het licht nadat in een aangetekende brief een melding was gemaakt van een brief die eerder was verzonden. “Deze eerder verzonden brief was niet bekend bij het geadresseerde organisatieonderdeel”, is te lezen in een brief aan de raad.

Digitaal

Alle fysieke poststukken die bij de gemeente binnenkomen worden gedigitaliseerd en vervolgens naar de beoogde ontvanger verzonden. Uit onderzoek is gebleken dat de verdwenen poststukken in een verkeerde map waren beland. Dit kon gebeuren omdat oude digitale mappen nog niet waren afgesloten nadat een nieuwe map was aangemaakt.

Hierdoor zijn 92 brieven die waren gericht aan de afdeling Ruimte en 35 poststukken voor de afdeling Financiën destijds niet aangekomen bij de juiste persoon. “Door de foutieve verwerking zijn deze poststukken tot november 2022 ongelezen gebleven.”

Maatregelen

Na het ontdekken van de fout zijn de 127 brieven alsnog naar de beoogde ontvangers gestuurd. “Met het verzoek de poststukken zo spoedig mogelijk te behandelen en te beoordelen op eventuele inhoudelijke impact van de late behandeling.”

Ook zijn er tot slot maatregelen genomen die moeten voorkomen dat er weer brieven in het systeem blijven hangen.