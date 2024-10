Door hoge werkdruk blijft restauratie aan de Klopdijk in Utrecht uit

De restauratie aan het zeventiende-eeuwse rijksmonument aan de Klopdijk in Overvecht laat nog langer op zich wachten. Dat zegt het college in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg. Er zou te weinig capaciteit zijn, en de werkdruk daardoor te hoog.

Aan de Klopdijk in Overvecht staat een zeventiende-eeuws rijksmonument dat ruim twintig jaar geleden door de gemeente Utrecht met achterstallig onderhoud werd verkocht. Daarbij werd de voorwaarde gesteld dat de nieuwe eigenaar het pand moest restaureren, maar dat gebeurde echter niet. GroenLinks-raadslid Zwanenberg diende daarom meerdere keren schriftelijke vragen in over de kwestie.

Werkdruk

In een antwoord aan Zwanenburg geeft het college aan dat het herstelplan vertraging heeft opgelopen, onder meer vanwege de beschikbare capaciteit en werkdruk. Daarnaast is niet alleen de gemeente betrokken bij de beoordeling, maar ook andere instanties als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Ook bleek uit aanvullend onderzoek dat het pand constructief onveilig was en een direct gevaar vormde voor de omgeving. De gemeente greep daarom in en pleegde onderhoud aan het gebouw. Op dit moment wordt nog gekeken hoe delen van het dak veilig kunnen worden hersteld.

Verantwoordelijkheid

Op de vraag van Zwanenburg op welke wijze en op welke termijn het college de monumentale waarden van Klopdijk 2 denkt te gaan herstellen, geeft het College geen gehoor. Zij zeggen dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het herstel van het monument. Er zijn wel maatregelen getroffen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Het college heeft de eigenaar van het rijksmonument verzocht een herstelplan in te dienen. “Na beoordeling van het herstelplan zal de eigenaar dit verder moeten uitwerken tot een concreet restauratie- en verbouwplan en daarvoor een vergunningsaanvraag indienen”, stelt het college. “Als de vergunning verleend wordt kan het monument gerestaureerd worden.”