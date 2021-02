Door relschoppers vernielde stationspiano uit Eindhoven verhuisd naar Spoorwegmuseum

De stationspiano die op station Eindhoven Centraal stond, is woensdag verhuisd naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. De piano werd vorige week vernield door relschoppers en wordt in de toekomst wellicht onderdeel van een expositie over de coronacrisis.

Het stationsgebouw in Eindhoven werd vorige week deels vernield door relschoppers in de stad. Ook de piano in het station werd slachtoffer van de vernielingen. Besloten werd om de vernielde piano over te brengen naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. De piano wordt voorlopig niet tentoongesteld, maar wellicht dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren.

De piano is vandaag met een verhuisbusje aangekomen bij het museum en blijft in het depot, tot er een expositie over de coronacrisis komt. “Als we later terugkijken op de coronatijd dan zullen we wellicht ook denken aan de rellen en vernielingen”, zegt Peter-Paul de Winter, Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum. “Deze piano herinnert daaraan, maar staat ook symbool voor de hoop. Daarom willen wij die graag aan de collectie toevoegen.

Het station in Eindhoven heeft inmiddels een nieuwe piano.