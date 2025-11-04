Door softwarefout in Utrechtse parkeerapp is 1.306 keer onterecht betaald buiten venstertijden

Automobilisten hebben in de Utrechtse binnenstad maar liefst 1.306 keer onterecht betaald voor het parkeren van hun voertuig. Vanwege een fout in de software liet het systeem de bestuurders ook buiten de venstertijden betalen. De gemeente schrijft dat iedereen het te veel betaalde geld terugkrijgt.
Sinds 2023 werkt Utrecht met een nieuw parkeersysteem. In plaats van betalen bij de paal, moeten automobilisten betalen via een webapp. De invoering leidde tot veel klachten en zorgen. Ook dit jaar gaf het Utrechts Ombudsloket aan dat er nog veel problemen waren. Een van de grootste punten van kritiek was dat bewoners zelf de bezoekerskorting moesten voorschieten, maar dat is sinds vorige maand aangepast.
Nu laat wethouder Senna Maatoug – die in januari heeft toegezegd de gemeenteraad ieder half jaar te informeren over de stand van zaken rond het parkeren – weten dat er, naar aanleiding van signalen van gebruikers, is gebleken dat er in de binnenstad ten onrechte is betaald op zondagen. “Dit bleek een fout in de software”, is te lezen in een brief aan de raad.
Uit een analyse van de transacties is gebleken dat 615 automobilisten 1.306 keer geheel of gedeeltelijk moesten betalen buiten de venstertijden. “Deze fout is inmiddels gecorrigeerd, zodat dit niet meer kan gebeuren.” Daarnaast schrijft de gemeente dat alle getroffen gebruikers zo snel mogelijk worden geïnformeerd en dat alle onterechte betalingen worden teruggestort.
Parkeervergunning
Daarnaast schrijft de wethouder in de halfjaarlijkse rapportage dat 28 bewoners van de Vasco da Gamalaan onterecht een parkeervergunning hebben gekregen. “Omdat de parkeernormen in de bouwontwikkeling zijn meegenomen, hebben deze bewoners geen recht op een bewonersvergunning. De reeds uitgegeven parkeervergunningen worden niet verlengd en lopen af per 31 december 2025.”
Vanwege dit incident is gekeken of de lijst met adressen, waarop de bewoners en bedrijven staan die niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning, goed in het systeem staat. “Deze lijst bleek niet volledig te zijn ingelezen. Om te voorkomen dat parkeervergunningen automatisch (mogelijk ten onrechte) werden toegekend, zijn tijdelijk alle vergunningaanvragen op de wachtlijst gezet en vervolgens gecheckt met de uitsluitingslijst, voordat ze zijn verstrekt.”
4 ReactiesReageren
Als het niet te triest voor woorden zou zijn kon je het misschien nog wel ‘opmerkelijk’ vinden op hoeveel manieren het fout kan gaan met die ‘app’ die een website is. Bent u ook zo benieuwd wat er in het volgende hoofdstuk staat?
Hoe moeilijk kan die parkeerapp zijn? Er zullen toch allang andere steden zijn met een goed werkend systeem, waarom wil Utrecht altijd zelf het wiel nog eens uitvinden? #tegrootambtenarenapparaat
Kunnen we dan van dat teveel betaalde geld een kopie kopen van een app die wel werkt? Heeft het nog enig nut gehad.
Dat probleem speelt niet alleen in de binnenstad maar ook bij de parkeerpaal op de meubelboulevard. Na 11u is het er gratis parkeren maar de paal laat argelozen de hele dag door gewoon keihard afrekenen.
Wetende welke autopester die palen daar waarom heeft geregeld, heb ik er veel moeite mee om dat als een ‘foutje in de software’ te zien.
Want er was (is?) ook nog het akkefietje met “laat betalen” (dat is niet te laat) waardoor mensen hun parkeervergunning in het centrum kwijtraakten en dat pas te horen kregen in brief 7 die samen met de 6 boetes op de mat werden gedeponeerd. Dat bleek namelijk geen foutje te zijn maar opzettelijke dwang, oftewel machtsmisbruik.
Mensen die niet scherp en alert waren en de wet niet kennen hebben die 6 boetes betaald omdat ze al blij waren dat ze hun vergunning terugkregen.
In maart weer stemmen…