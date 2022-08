Door staking NS-medewerkers vandaag bijna geen treinen van Utrecht naar Amsterdam of Veenendaal

Er rijden op maandag 29 augustus veel minder treinen van Utrecht Centraal naar Amsterdam Centraal. Ook vallen meerdere treinreizen uit op het traject tussen Utrecht Centraal en Veenendaal Centrum. Dat komt door stakingen van het NS-personeel.

De medewerkers van NS staken op maandag in de provincie Noord-Holland. De vakbonden roepen op tot de staking omdat ze niet tevreden zijn over de nieuwe cao die op tafel ligt. De gevolgen van deze stakingen zijn echter ook in andere delen van het land te merken.

De stakingen zijn verspreid over meerdere dagen. Eerst was regio Noord aan de beurt (24 augustus), daarna volgde West (26 augustus) en nu Noordwest (29 augustus). Hierna komen nog stakingen in Midden (30 augustus) en Oost & Zuid (31 augustus). Als na afloop van deze stakingen NS nog niet akkoord gaat met de cao-eisen, dan volgen in de week na de regionale stakingen ook landelijke stakingen.

De stakingen hebben grote gevolgen voor het treinverkeer dus het is goed om de reisplanner in de gaten te houden. Reizigers die getroffen worden door de staking hebben mogelijk recht op een vergoeding. De regels daarover zijn hier te lezen.