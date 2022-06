Door Stedin overgeschilderd kunstwerk keert in 3D terug in de Wulpstraat in Utrecht

Het door Stedin overgeschilderde kunstwerk in de Utrechtse Wulpstraat is teruggekeerd in 3D. Kunstenaar Frans Hofmeester maakte eind vorig jaar op de deuren van het transformatorhuisje in de straat een schildering omdat de deuren vaak beklad werden met graffiti. Door een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ werd het kunstwerk overgeschilderd door Stedin, maar de schildering is nu dus op een andere manier terug in de straat.

Buurtbewoners stoorden zich jarenlang aan het aanzicht van het transformatorhuisje in de Wulpstraat. De deuren van het huisje waren regelmatig het slachtoffer van graffititags en andere bekladdingen. Kunstenaar Frans Hofmeester besloot daar wat aan te doen en maakte een schildering van een vrouw met een hondje op de deuren, in de hoop dat de graffitispuiters de deur met rust zouden laten.

Dat ging vijf maanden goed. De deuren werden niet meer beklad en de buurt was blij met het kunstwerk. Onlangs werd het kunstwerk echter overgeschilderd door Stedin. “Een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, noemde Stedin het. Stedin had hun schilder opdracht gegeven om de deuren opnieuw te schilderen vanwege de vele graffiti, maar dat was voordat Hofmeester zijn kunstwerk erop schilderde. De deuren zijn nu dus weer helemaal donkergroen en van het kunstwerk van Hofmeester is – op één hondje op het elektriciteitskastje na – niks meer te zien.

Hofmeester heeft nu besloten zijn kunstwerk op een andere manier nieuw leven in te blazen. In het perkje voor het transformatorhuisje staat nu een 3D-versie van de vrouw die haar hondje uitlaat. “Ze laat nu haar hondje uit in het perkje. Van ons mag ze blijven”, laat Hofmeester weten.