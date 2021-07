Door studenten ontwikkeld robotbootje De Krill meet waterkwaliteit van Utrechtse wateren

Een nieuw instrument om de waterkwaliteit van de Utrechtse sloten, vijvers en grachten in de gaten te houden: een robotbootje. Studenten van de TU Delft ontwikkelden het bootje in samenwerking met Deltares en De Krill en het gevaarte wordt nu getest in de Utrechtse wateren.

Het meten van de waterkwaliteit gebeurt nu nog vooral handmatig door met meetapparatuur langs de oever te lopen of door mensen die met een boot het hele traject af varen. Ook bewoners meten regelmatig de waterkwaliteit om vervolgens de resultaten door te geven aan de gemeente. Maar dat meten moet efficiënter kunnen. Daar komt het robotbootje om de hoek kijken.

De studenten zijn eerst bezig geweest met het ontwikkelen, testen en verbeteren van de robotboot. Sinds deze week zijn ze begonnen met hun eerste opdracht voor de gemeente Utrecht en het waterschap. “Als deze proef positief uitpakt, kunnen we deze bootjes in de toekomst vaker inzetten”, zegt wethouder Kees Diepeveen.

Afgelopen dagen voer De Krill testrondjes in de vijver in het Wilhelminapark, in de Koningslaansloot en op de Oudegracht. De tests verliepen goed en het team heeft de waterkwaliteit op die locaties kunnen meten.

Voortdurende meting

Het robotbootje is zo handig omdat het makkelijk op lastig te bereiken plekken kan komen en omdat het over de hele lengte van een watergang voortdurend de waterkwaliteit kan meten. Hierdoor kunnen verschillen in de waterkwaliteit worden gevonden, zoals de instroom van regenwater of illegale lozingen. “Het geeft een nog breder beeld van de waterkwaliteit in Utrecht en helpt eventuele problemen opmerken. Zo kunnen we de Utrechtse wateren beter schoon en veilig houden”, aldus Diepeveen.

Ook Hoogheemraad Bert de Groot ziet kansen: “We stimuleren graag dit soort innovaties, want ze geven ons direct inzicht in de resultaten op de testlocaties. Waar mogelijk kunnen deze metingen ons helpen snel actie te ondernemen om de waterkwaliteit te verbeteren.” Aan het einde van de zomer verwacht het team resultaten te hebben en die te kunnen gebruiken voor meer onderzoek naar de waterkwaliteit op allerlei plekken.