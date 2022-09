Door weer en wind: hoe ver moeten Utrechtse scholieren gemiddeld fietsen naar de dichtstbijzijnde school?

Zowel de basisscholen als de middelbare scholen in Utrecht hebben de zomervakantie alweer een paar weken achter zich gelaten. Door weer en wind zorgen de Utrechtse leerlingen er ook dit schooljaar weer voor dat ze op school zijn voordat de bel gaat. Hoe ver moeten die scholieren gemiddeld fietsen? Het CBS zocht het uit.

De dichtstbijzijnde middelbare school ligt voor kinderen in Nederland op gemiddeld 2,3 kilometer fietsen; bijna vier keer zo ver als de fietsafstand naar de dichtstbijzijnde basisschool. Die is namelijk te vinden op gemiddeld 600 meter. Het zal niemand verbazen dat die gemiddelde afstanden per gemeente nogal kunnen verschillen.

Zo is de afstand tot een middelbare school met 400 meter het kleinst voor scholieren op Schiermonnikoog. Het verst fietsen middelbare schoolleerlingen op Noord-Beveland. Zij moeten gemiddeld 11,5 kilometer trappen naar de dichtstbijzijnde middelbare school.

Basisscholen zijn dichterbij: in twaalf gemeenten fietsen kinderen gemiddeld 400 meter naar de basisschool. Kinderen in Baarle-Nassau wonen met 1,5 kilometer fietsen gemiddeld het verst van een basisschool.

Utrechtse scholieren

Utrecht streeft ernaar om in 2040 een ‘tien-minuten-stad’ te zijn: belangrijke voorzieningen moeten voor Utrechters op tien minuten loopafstand zijn. Dat geldt ook voor scholen. Zo ver (of eigenlijk dichtbij) is het nu nog niet voor de Utrechtse scholieren. Naar de basisschool is het in Utrecht gemiddeld 500 meter fietsen, even ver als met de auto. Middelbare scholieren zijn op de fiets gemiddeld 1,1 kilometer onderweg. Met de auto is dat langer: 1,3 kilometer.

In Utrecht zijn in een straal van 3 kilometer fietsen gemiddeld 25 basisscholen te vinden. In een straal van 5 kilometer fietsen zijn dat er bijna 58. Middelbare scholen zijn er natuurlijk wat minder: zes in een straal van 3 kilometer en 12,8 in een straal van 5 kilometer fietsen.

Bij de cijfers moet worden gezegd dat lang niet alle kinderen in Utrecht ingeschreven staan bij de school die het dichtst bij hun huis is. Schoolkeuze is natuurlijk van meer factoren afhankelijk dan alleen afstand. Ook zaken als levensbeschouwing en loting bij toelating spelen uiteraard mee.