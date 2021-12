Doorbraak in zoektocht naar nieuwe plek Ronald McDonald Huis Utrecht

Er lijkt een locatie gevonden waar het nieuwe Ronald McDonald Huis Utrecht gebouwd gaat worden. De aangewezen plek voor het nieuwe logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen ligt in het gebied waar het huidige Ronald McDonald Huis al staat.

Er wordt al langer gesproken over de nieuwe plek van het Ronald McDonald Huis. Het huidige huis staat aan de Lundlaan op het Utrecht Science Park, op steenworp afstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. Toen bekend werd dat het logeerhuis plaats moest maken voor een nieuwe parkeergarage, werd onder meer door het Ronald McDonald Kinderfonds, de stichting achter het logeerhuis, voorgesteld om het nieuwe huis bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan te bouwen.

De provincie zag deze locatie echter niet zitten omdat de zogenoemde ‘rode contour’, de grens tussen natuur- en stedelijk gebied daarmee zou worden overschreden. Ook zou bouwen op deze plek invloed kunnen hebben op de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. Inmiddels is de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderdeel van deze prestigieuze lijst.

Verheugd

Er werden door de provincie destijds ook andere locaties voor het nieuwe Ronald McDonald Huis voorgesteld, maar die lagen volgens het kinderfonds allemaal te ver van de ziekenhuizen. Nu is bekend dat de gemeente, de provincie, het UMC, Universiteit Utrecht en het Ronald McDonald Huis gezamenlijk hebben gekozen voor het huidige gebied van het huis. Deze locatie ligt tussen de Universiteitsweg en de Hoofddijk.

“Wij zijn verheugd en opgelucht dat we ouders en broertjes en zusjes van zieke kinderen ook in de toekomst een plek kunnen bieden op loopafstand van beide ziekenhuizen”, zegt Madelon Flint van het Ronald McDonald Huis Utrecht. “Een plek waar zij zich kunnen terugtrekken en opladen, maar toch binnen enkele minuten bij hun zieke kind zijn.”

Entreegebouw

Hoe het nieuwe huis eruit komt te zien, is nog niet bekend. Het komt volgens de gemeente in of nabij het nog te bouwen nieuwe entreegebouw van het UMC Utrecht. De komende periode wordt de ontwikkeling verder uitgewerkt.

Wethouder Klaas Verschuure: “Ernstig zieke kinderen en hun ouders moeten de gelegenheid hebben om dicht bij elkaar te kunnen verblijven. Dat was voor álle betrokkenen een belangrijk uitgangspunt. In de zoektocht naar een geschikte locatie hebben we ook gekeken naar de belangen van omwonenden, het groen en de werelderfgoed-status van het aangrenzende gebied. Ik ben dan ook blij dat we een plek hebben gevonden waar we tevreden over kunnen zijn.”