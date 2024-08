Doorgang onder Domtoren in Utrecht vanaf maandag twee weken dicht; restauratie nadert eind

De Jacob van Eyckpassage, de doorgang onder de Domtoren, gaat vanaf maandag 12 augustus tijdelijk dicht. Reden daarvoor is het naderende einde van de restauratie van Utrechts icoon.

De onderdoorgang wordt vanaf 12 augustus afgesloten en gaat vervolgens eind van deze maand weer open. In die periode worden de bouwplaats aan de voet van de Domtoren en het resterende deel van de steigers, de draagconstructie en de veiligheidsplatforms afgebroken en opgeruimd. Als de doorgang weer opengaat, is de restauratie van de Domtoren zo goed als klaar.

Tijdens de laatste fase van het project is de doorgang onder de Domtoren dus afgesloten. Tussen 7.00 en 12.00 uur is er op doordeweekse dagen geen doorgang voor fietsers en voetgangers tussen het Domplein en de Servetstraat. Zij kunnen omlopen via Flora’s Hof of omfietsen via het Wed. Autoverkeer kan niet vanaf het Domplein de Servetstraat in rijden. Vanaf 12.00 uur en in de weekenden wordt er een pad vrijgemaakt, zodat fietsers en voetgangers de Domtoren kunnen passeren aan de kant van de VVV.

Restauratie ten einde

De gemeente verwacht dat alles uiterlijk 30 augustus is opgeruimd. De Jacob van Eyckpassage gaat dan ook weer open. De restauratie van de Domtoren is dan na vijf jaar ook bijna ten einde. Er moeten nog wat werkzaamheden worden verricht aan het natuursteen aan de voet van de Domtoren. Eind september worden er nog straatstenen gelegd op de plek waar de bouwplaats heeft gelegen.

Het einde van de restauratie wordt groots gevierd met verschillende activiteiten. De officiële oplevering van de Domtoren is op 9 november en is gekoppeld aan de viering van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad. De mensen die meelopen met de Sint Maarten Parade verzamelen op het Domplein en voor aanvang van de wandeling wordt het einde van de restauratie gevierd.