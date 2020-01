Doos met kittens en moederpoes gedumpt in Utrecht

De Dierenambulance heeft woensdagochtend een doos met meerdere kittens en een moederpoes gevonden in de Utrechtse wijk Tuindorp. De dieren zijn naar het asiel gebracht.

De dieren maken het nu goed, maar dat was vanochtend wel anders. “Moeder en haar vier kleintjes zijn in dit koude weer op straat gezet”, laat de Dierenambulance weten.

“Toen we ter plaatse kwamen had moeder een van de kleintjes uit de doos gehaald en zat in een tuin een stukje verderop. Dankzij de hulp van buurtbewoners hebben we haar en het kleintje alsnog veilig kunnen stellen.”

De vier kittens en de moederpoes zijn naar het asiel gebracht en maken het goed.