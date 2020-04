Doven en Utrechtse gebarentaalstudenten helpen elkaar door te skypen

Studenten die aan de Hogeschool Utrecht een van de gebarentaalstudies volgen, doen mee aan een initiatief dat ze koppelt aan mensen uit de dovengemeenschap die vanwege de coronacrisis momenteel weinig sociaal contact hebben. Via Skype kunnen ze vervolgens contact leggen.

Zowel studenten als dove mensen kunnen zich aanmelden voor het initiatief. Ze worden dan aan elkaar gekoppeld en kunnen via Skype contact met elkaar hebben. Jamie Knecht is docent aan het Instituut voor Gebarentaal en Dovenstudies. Hij coördineert het initiatief. “Zowel onze studenten als veel doven zitten nu thuis. Dat leverde in onze ogen twee problemen op: onze studenten kunnen niet oefenen met gebarentaal en mensen uit de dovengemeenschap hebben nu geen live sociale contacten”, aldus Knecht.

Het is volgens Knecht voor dove mensen lastiger om in een tijd van afstand houden sociale contacten te hebben, omdat ze niet even de telefoon kunnen pakken om uren met iemand te kletsen. “Door studenten te koppelen aan mensen uit de dovengemeenschap kunnen we eenzaamheid tegengaan en krijgen onze studenten de mogelijkheid om te oefenen met gebarentaal”, zegt Knecht.

Geen sociaal contact

Johan is een van de dove mensen die meedoet aan het initiatief. Hij werkt normaal als gastdocent bij het Instituut voor Gebarentaal en Dovenstudies en zit vanwege de coronacrisis dus thuis. “Ik zat hele dagen alleen en in stilte, zonder sociaal contact. Door dit initiatief kan ik chatten met studenten en dat vind ik heel leuk en belangrijk. We zien elkaar in beeld. De student typt tekst naar mij en ik gebaar terug.”

Johan werd gekoppeld aan studente Najoua (21): “Als studente van de opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal weet ik hoe belangrijk sociale contacten zijn voor doofblinden, omdat zij anders snel geïsoleerd kunnen raken. Toen ik over dit initiatief hoorde, heb ik mij meteen aangemeld.”