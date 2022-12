‘Draaideurcrimineel’ vernielt deur in Hoog Catharijne en wordt even later opgepakt Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Een man die in de nacht van maandag op dinsdag het glas van een draaideur in Hoog Catharijne in Utrecht vernielde is opgepakt. De kosten voor de reparatie worden verhaald op de vandaal.