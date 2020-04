Drie auto’s in Leidsche Rijn volledig verwoest door brand

View this post on Instagram

Vannacht is er een brand geweest op het Kanaalzichthof. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. In totaal zijn er drie voertuigen volledig uitgebrand. Brandstichting is nog niet uitgesloten. Mocht u meer weten dan horen wij het graag via 0900-8844. Alvast bedankt! ^MM #kanaalzichthof #politieleidscherijn #politie #politieutrecht #autobrand #brandweer @brandweer_utrecht #instapolice