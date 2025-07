Drie huurders vertrokken in enkele jaren tijd; wat moet er gebeuren met paviljoen in het Julianapark in Utrecht?

De afgelopen jaren zijn drie huurders achtereenvolgens vertrokken uit het Antje Drijverpaviljoen in het Julianapark in Utrecht. Het gebouwtje lijkt maar lastig verhuurbaar te zijn, erkent ook de gemeente. Daarom start er nu wederom een zoektocht naar een nieuwe invulling.

Het Antje Drijver Paviljoen ligt midden in het monumentale Julianapark. Het is een klein gebouwtje. De afgelopen jaren is het pand achtereenvolgens verhuurd aan drie verschillende maatschappelijke partijen. Zo is het pand gebruikt als buurthuiskamer met boekenbar en als een plek van waaruit kinderfeestjes en andere buitenactiviteiten werden georganiseerd.

De vorige huurder is echter op 30 juni vertrokken, en nu staat het dus weer leeg. Al langer is bekend dat het niet heel aantrekkelijk is om het gebouw te huren. Daar spelen een aantal zaken bij: het park sluit om 17.00 uur, er zitten beperkingen op het gebruik van het gebouw omdat het midden in het groen ligt en er zitten twee openbare toiletten in het paviljoen. Voor het dagelijks beheer van deze openbare toiletten lag de verantwoordelijkheid tot op heden bij de huurder van het paviljoen.

Toiletten

Vooral die toiletten zijn een struikelblok, hoewel de huurders korting kregen op de huur. “De toiletten worden ontzettend vies achtergelaten en er worden vaak drugsresten gevonden. Daarnaast vindt er veel vandalisme plaats”, aldus de gemeente.

Op dit moment is de gemeente bezig om te kijken wat er moet gebeuren met het Antje Drijverpaviljoen, en welke eventuele huurder geschikt zou zijn. “Wij schatten in dat de kans op een nieuwe succesvolle verhuring niet groot is wanneer de verantwoordelijkheid van het beheer van de openbare toiletten onderdeel blijft van de verhuring”, aldus de gemeente. Een betere optie zou dus zijn als de gemeente zelf gaat investeren in de toiletten, maar de gemeente zit op dit moment krap bij kas. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid.