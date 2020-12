Drie jaar cel geëist tegen Utrechtse internetoplichter die ook vanuit gevangenis slachtoffers maakte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 26-jarige Utrechter die wordt verdacht van internetoplichting. De verdachte werd al eerder veroordeeld, maar kon vanuit de gevangenis nog meer slachtoffers maken.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij tussen juli 2018 en december 2019 zijn slachtoffers oplichtte via valse internetadvertenties. In de meeste gevallen bood hij landbouwvoertuigen of –machines aan via een Belgische website voor tweedehands spullen. De man gebruikte daarbij valse contactgegevens en hij leverde de producten niet.

De man onderhandelde telefonisch met geïnteresseerden en liet hen vervolgens een aanbetaling overmaken naar bankrekeningnummers waar hij de beschikking over had of rekeningnummers die op zijn naam stonden. De verdachte gebruikte soms foto’s en gegevens van eerdere slachtoffers om zo vertrouwen te wekken bij nieuwe slachtoffers.

Nadat het geld was overgemaakt verbrak de verdachte al het contact. De man zou zeker 32 slachtoffers hebben gemaakt en 81.000 euro schade hebben veroorzaakt. Per slachtoffer is de schade enkele honderden tot duizenden euro’s.

Belgische slachtoffers

Het onderzoek naar de verdachte ging lopen toen uit aangiften van, grotendeels Belgische, slachtoffers bleek dat de rekeningnummers en telefoonnummers waar de verdachte gebruik van maakte in sommige zaken overeenkwamen. De Belgische autoriteiten verzochten Nederland om een onderzoek op te starten. Vervolgens kon de 26-jarige Utrechter in december 2019 als verdachte worden aangehouden.

Volgens het OM zijn meerdere bij de oplichting gebruikte telefoonnummers aan de verdachte te linken. De rekeningnummers staan bovendien op zijn naam of op naam van personen uit de naaste omgeving van de verdachte.

Eerder veroordeeld

De Utrechter werd al eerder veroordeeld voor internetoplichting. Uit onderzoek van het OM blijkt dat hij, terwijl hij de opgelegde celstraf uitzat, verderging met oplichten. De proeftijd van de vorige veroordeling liep nog, wat het OM deed besluiten te eisen dat het voorwaardelijke deel van de celstraf ook wordt uitgezeten. Tot slot wil het OM dat de verdachte zijn slachtoffers schadevergoedingen betaalt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.