Drie miljoen euro subsidie voor onderzoek St. Antonius Ziekenhuis naar betere behandeling aortaklep

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft drie miljoen subsidie toegewezen gekregen om een internationaal onderzoek te starten naar een betere behandeling van patiënten die een nieuwe aortaklep via de lies hebben gekregen (TAVI).

Patiënten die net een nieuwe aortaklep hebben gekregen kunnen daar omheen na enige tijd last krijgen van stolsels. Volgens het standaard behandelplan moeten alle patiënten na de ingreep daarom bloedverdunners slikken. Maar arts-onderzoekers van het St. Antonius stellen nu dat lang niet alle patiënten stolsels ontwikkelen, terwijl zij door het slikken van deze bloedverdunners wel onnodig risico lopen op de complicaties zoals bloedingen of zelfs een herseninfarct.

In dit nieuwe onderzoek moet een CT-scan uitwijzen of patiënten na drie maanden stolsels hebben ontwikkeld. Als dit zo is, krijgen patiënten een sterkere bloedverdunner voorgeschreven, maar in het andere geval krijgen patiënten geen bloedverdunner. Met dit onderzoek wil het St. Antonius aantonen dat dit voor patiënten een betere behandelprocedure is, omdat het risico op ernstige complicaties hierdoor afneemt.

De resultaten zullen nog even op zich laten wachten, want de studie gaat ongeveer zes jaar duren. In samenwerking met een onderzoeksinstituut in Parijs zullen ruim 2400 patiënten worden onderzocht, verspreidt over vijfentwintig tot vijftig ziekenhuis in Europa. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar zijn heel blij met deze subsidie, omdat het ons de kans geeft om te onderzoeken of dit een strategie is die straks veel patiënten meer kwaliteit van leven kan geven omdat ernstige complicaties worden voorkomen”, zegt Jur ten Berg, Cardioloog en hoofdonderzoeker van het St. Antonius.