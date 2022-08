Drie mogelijke kopschoppers gearresteerd in het centrum van Utrecht

De politie heeft afgelopen nacht in het centrum van Utrecht drie verdachten gearresteerd die even daarvoor iemand tegen het hoofd zouden hebben geslagen en geschopt. Daarnaast zouden de vechtersbazen even daarvoor ook al iemand anders hebben mishandeld.

Agenten kregen de melding over een ‘massale vechtpartij’ op de Ganzenmarkt. Toen zij ter plaatse kwamen werden de partijen uit elkaar gehaald. “Wij zagen dat een slachtoffer weerloos op de grond lag. Direct hebben wij eerste hulp geboden aan het slachtoffer”, schrijft de politie op sociale media.

Na het incident werd een onderzoek ingesteld. Met behulp van cameratoezicht kwamen drie verdachten in beeld. Deze personen werden niet veel later in de omgeving gearresteerd.

Later bekeken de agenten zelf ook nog eens de beelden. “Op deze beelden was te zien dat het slachtoffer meerdere keren tegen het hoofd is geslagen en geschopt door de aangehouden verdachten.”

Oudegracht

Daarnaast zagen zij dat de drie verdachten eerder ook al iemand hadden mishandeld op de Oudegracht ter hoogte van de Winkel van Sinkel. Hier zou een tot nu toe onbekende groep betrokken bij zijn geweest.

Tegen de verdachten is een proces-verbaal opgemaakt. De politie roept getuigen van de mishandeling die plaatsvond op de Oudegracht zich te melden.