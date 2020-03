Drie nieuwe coronapatiënten in Utrecht

Volgens het RIVM zijn er in Utrecht drie nieuwe patiënten bijgekomen die besmet zijn met het coronavirus. Daarmee zijn er in totaal 11 besmettingen in de stad.

Maandag werd het virus voor het eerst in Utrecht vastgesteld. Twee personen die even daarvoor op vakantie waren in Noord-Italië bleken besmet met het coronavirus. Sindsdien zijn er bijna dagelijks nieuwe patiënten in de stad bijgekomen.

In de gemeente Houten wonen met 13 besmettingen de meeste coronapatiënten, gevolgd door Utrecht en Rotterdam waar bij 11 mensen het virus is vastgesteld. In Amsterdam wonen drie mensen met het coronavirus en in Den Haag twee.

Overleden

Er zijn ook weer twee patiënten overleden aan het virus. Beiden hadden volgens het RIVM ‘ernstige onderliggende medische problemen’. Het gaat om een 86-jarige man die was opgenomen in een ziekenhuis in Uden en een 82-jarige man die in het Zuyderland Medisch Centrum lag. Eerder was er ook al een 86-jarige man overleden.

In totaal zijn er in Nederland 265 mensen besmet met het coronavirus.