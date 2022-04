Drie straten in Utrechtse wijk Kanaleneiland worden opnieuw ingericht

De Adenauerlaan, Attleeplantsoen en Trumanlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland worden binnenkort opnieuw ingericht. Zo wordt onder meer het groen, de straat en een speelplek vernieuwd en ook komen er maatregelen om het verkeer af te remmen.

Afgelopen periode zijn meerdere plekken in dit deel van Kanaleneiland opgeknapt, waaronder een aantal portiekflats. De aanpak van dit gebied wordt afgerond met het opnieuw inrichten van de Adenauerlaan, Attleeplantsoen en Trumanlaan.

De Adenauerlaan krijgt nieuwe bestrating en parkeerplaatsen. Hiervoor moet een aantal bomen het veld ruimen of verplaatst worden, maar uiteindelijk komt er volgens de gemeente meer groen terug.

De speelplek die nu nog in het midden van de straat te vinden is, wordt verplaatst. Ook komen er nieuwe speeltoestellen voor kinderen van verschillende leeftijden. Daaromheen komt een hekje en een haag.

Attleeplantsoen

Het Attleeplantsoen krijgt nieuw asfalt en nieuwe stoepen. Ook wordt de rijweg een meter smaller gemaakt. Bij de kruising met de moskee komen drempels en een plateau om het verkeer af te remmen.

Tekst loopt door onder afbeelding

De belangrijkste aanpassing aan de Trumanlaan zijn volgens de gemeente de parkeervakken. Deze komen straks anders te liggen, waardoor de weg smaller wordt. Het idee is dat automobilisten hierdoor langzamer rijden. Daarnaast ontstaat er ook ruimte voor grotere bomen en meer groen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Riool

Onder alle straten komt een nieuw riool te liggen. Deze krijgt een buis voor afvalwater en een aparte afvoer voor het regenwater. Het is de bedoeling dat het regenwater zo lang mogelijk in de grond vast wordt gehouden, zodat bomen en struiken dit water kunnen gebruiken tijdens warme en droge periodes. Dit is volgens de gemeente nodig vanwege de gevolgen van klimaatverandering.

Op dit moment wordt nog gezocht naar een aannemer. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden tussen juli en september van dit jaar beginnen in de Adenauerlaan. De andere twee straten volgen daarna.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.