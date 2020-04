Drie Utrechters afgelopen 24 uur overleden aan corona

Volgens het RIVM zijn het afgelopen etmaal drie Utrechters overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn er nu 61 mensen uit de stad bezweken aan COVID-19. Het RIVM telt alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus.



Het aantal besmette Utrechters dat in een ziekenhuis is opgenomen is gestegen ten opzichte van vrijdag. Toen lagen er 188 mensen die wonen in de gemeente in het ziekenhuis en nu zijn dat er 199.

Of het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen ook is toegenomen is niet bekend. Niet alle mensen die woonachtig zijn in de stad liggen in één van de ziekenhuizen. Daarnaast worden er ook besmette mensen van buiten de gemeente behandeld in een Utrechts ziekenhuis.

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 142 personen als overleden gemeld. Ook zijn er 129 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Maatregelen

Volgens het RIVM passen de cijfers bij het beeld dat de maatregelen om de spreiding van het virus in te dammen lijken te werken. “Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt ook af.”

Het RIVM zegt wel dat het aantal overledenen minder snel afneemt dan het aantal ziekenhuisopnames. “Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.”