Drie Utrechters opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij ongeregeldheden Vitesse

Drie supporters van FC Utrecht zijn eerder deze week aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij ongeregeldheden rond een wedstrijd tegen Vitesse. Het om mannen van 19, 51 en 52 jaar oud.

Op 7 november 2021 speelde FC Utrecht in de Gelredome in Arnhem een wedstrijd tegen Vitesse. Sommige supporters van FC Utrechters misdroegen zich destijds. Zo werd onder meer vuurwerk op het veld gegooid en ook werden agenten bekogeld met vuurwerk.

De schade liep in de tienduizenden euro’s en Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht, sprak van een ‘absoluut dieptepunt’. “Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat. Dit is het tegenovergestelde van het steunen van het team en onze club.”

Vijf verdachten

Twaalf agenten en Vitesse hebben toentertijd aangifte gedaan. Daarna is een onderzoek naar de ongeregeldheden gestart en nu zijn er in totaal vijf verdachten gearresteerd. Naast de drie mannen uit Utrecht zijn ook een 21-jarige man uit Vianen en een 56-jarige man uit Groot-Ammers opgepakt.

Na verhoor zijn de vijf verdachten weer vrijgelaten. Na het onderzoek van de politie wordt de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

