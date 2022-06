Drie Utrechtse projecten in de top 50 grootste bouwprojecten van Nederland

De Cobouw50 zet de grootste bouwprojecten die landelijk zijn opgeleverd in 2021 op een rijtje en drie daarvan zijn in Utrecht te vinden. Het gaat om DeBuurt (plaats 39), Central Park (42) en Busremise Westraven (49).

DeBuurt omvat drie nieuwe appartementencomplexen in de wijk Overvecht. In totaal zijn hier 343 nieuwe appartementen gebouwd. Op de begane grond komen kleine bedrijfjes te zitten en ieder appartementencomplex heeft een eigen binnentuin. De complete vloeroppervlakte omvat 35.000 vierkante meter. Met het bouwproject is zo’n 30 miljoen euro gemoeid.

Central Park is het duurzame kantoorpand in het hart van Utrecht, recht naast Utrecht Centraal. Halverwege dit pand van 22 verdiepingen hoog is een subtropisch park te vinden, geïnspireerd op de flora van eilandengroep de Azoren. De vloeroppervlakte van deze groene wolkenkrabber is 30.000 vierkante meter en ook hier komen de kosten neer op 30 miljoen euro.

Busremise Westraven is het op een na laatste bouwproject op de lijst. Deze locatie heeft ruimte voor een stuk of 160 (elektrische) bussen. Energiebesparing en duurzaamheid vormden belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp. De remise is dan ook gemaakt van gerecyclede of makkelijk recyclebare materialen. De totale vloeroppervlakte komt neer op 5.000 vierkante meter. 29,8 miljoen kost het om dit project te realiseren.

De nummer 1 op de lijst van grootste projecten is de Westfield Mall of the Netherlands. Dit kolossale winkelcentrum is de vinden in Leidschendam-Voorburg. Het noemt zichzelf ‘het grootste en modernste winkelcentrum van Nederland’. Met 116.000 vierkante meter vloeroppervlakte en 470 miljoen euro in de kas is het bouwproject zeker groot.