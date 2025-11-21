Drie Utrechtse initiatieven winnen U-Awards voor inzet op duurzaamheid en sociale impact

In de Utrechtse Stadsschouwburg vond afgelopen donderdag de uitreiking van de U-Awards plaats. Deze prijs wordt uitgereikt door de stichting Utrecht4GlobalGoals (U4GG). Dit jaar mochten De Reparatiebalie, Common Frames en LunchMaatjes de U-Award in ontvangst nemen.

U4GG bekroont personen, ondernemers en maatschappelijke organisaties met een award als ze zich “op bijzondere wijze inzetten voor de Global Goals, oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), en zo bijdragen aan een duurzamer, gezonder en socialer Utrecht”. Dit jaar werd de prijs voor de tiende keer uitgereikt.

De prijswinnaars

Als eerste ontving De Reparatiebalie een award. Bij dit initiatief repareren vrijwillige reparateurs tegen een kleine prijs defecte artikelen; van kleren tot huishoudelijke apparatuur. De jury prijst het initiatief, omdat het onder andere werkt aan “het verminderen van de afvalstroom”.

Stichting Common Frames verdiende een award, omdat het “door de creatieve inzet van film en media” zorgt voor verbinding van “jonge nieuwkomers met hun nieuwe thuisstad”, aldus de jury. De stichting zet namelijk film- en mediaprojecten op met (jonge) nieuwkomers.

LunchMaatjes sleepte een award in de wacht, omdat het volgens de jury “een prachtige prestatie” leverde. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat er zo’n 2.000 basisschoolkinderen van lunch werden voorzien.

Onverwacht

Jos Lutterman, eigenaar van LunchMaatjes, reageert op zijn winst. “Het was een grote verassing. We zijn er echt ontzettend blij mee. Het is een mooie waardering en een aanmoediging om verder te gaan met ons initiatief.”

Tegelijkertijd hoopt Jos dat zijn initiatief door de award meer aandacht krijgt. Want, vertelt hij, de stichting is hard op zoek naar hulp om alles draaiende te houden. LunchMaatjes steunen kan op verschillende manieren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld diensten, geld of producten sponsoren. Maar ook particulieren kunnen een donatie achterlaten om kinderen van een gezonde lunch te voorzien.