Drie Utrechtse ondernemers zonder webshop kunnen gratis aankloppen bij ShopWorks

Het Utrechtse e-commerce bureau ShopWorks gaat 3 Utrechtse ondernemers gratis helpen met het maken van een webshop. Op die manier willen ze hun steentje bijdragen tijdens de coronacrisis.

Veel winkels in de stad zijn dicht, omdat klanten wegblijven of omdat personeel ziek thuis is. Heel veel ondernemers zijn daarom al overgegaan op het online aanbieden van producten, als ze dat niet al gedeeltelijk deden.

Het maken van een professionele webshop is echter niet zo gemakkelijk. ShopWorks zet daarom een dag lang een medewerker in om drie webshops in te richten.

In samenwerking met de ondernemers moet een ontwerp worden gekozen en andere content zoals foto’s van producten gemaakt worden. Ook bestaand materiaal kan daarbij gebruikt worden. Ondernemers kunnen zich hier aanmelden.