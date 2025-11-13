Drie Utrechtse opvanglocaties verlengd; mogelijk extra locatie in De Meern

De gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt dat het een opvang voor dakloze EU-arbeidsmigranten en twee opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen gaat verlengen tot 31 december 2027. Volgens de gemeente zijn de ervaringen op deze locaties positief. Daarnaast wordt er onderzocht of er een extra opvanglocatie voor Oekraïners gecreëerd kan worden op de plek van de gesloopte schoolgebouwen aan de Van Heemskerklaan 2 / Ten Veldestraat 96 in De Meern.

Het pand aan de Bantamstraat 9 in Lombok, dient sinds november 2023 als doorgangswoning voor dakloze EU-arbeidsmigranten. De woning wordt aan maximaal vijf personen die in een noodsituatie zitten voor een korte periode verhuurd en is bovendien 24/7 voorzien van woonbegeleiding en waar nodig ambulante begeleiding. De personen die hier tijdelijk verblijven worden door Stichting Barka ondersteunt in hun zoektocht naar werk en huisvesting binnen Nederland, maar ook bij hun terugkeer naar het land van herkomst.

‘Opvang van Oekraïners nog steeds hard nodig’

Aan de Kanaalstraat 173 worden sinds het voorjaar van 2022 19 kamers beschikbaar gesteld waar maximaal 41 Oekraïners opgevangen kunnen worden. Het gaat hierbij om vluchtelingen die hier zelfstandig wonen met eventuele ondersteuning vanuit sociaal beheerder de Tussenvoorziening.

Sinds mei 2023 worden er ook in het pand aan de Belcampostraat 12 in Leidsche Rijn 30 Oekraïners opgevangen. In het najaar van 2023 zijn er nog eens vijf tijdelijke units bijgeplaatst, waardoor er in totaal 58 mensen op de locatie kunnen worden opgevangen. Volgens de gemeente is het verlengen van deze twee locaties tot eind 2027 belangrijk, ‘omdat de opvang van Oekraïners in de stad nog steeds hard nodig is’.

Onderzoek naar extra opvanglocatie in De Meern

De gemeente onderzoekt bovendien of er een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd kan worden op de plekken van de gesloopte schoolgebouwen aan de Van Heemskerklaan 2 / Ten Veldestraat 96 in De Meern. In een bericht schrijft de gemeente dat ze eigenlijk afgelopen maand een besluit had willen geven over het wel of niet creëren van deze opvang, maar doordat er nog enkele onderzoeken lopen, is de verwachting dat hierover pas in december of januari een knoop is doorgehakt.

Er zal op basis van eerdere gesprekken met omwonenden een ontwerp van de locatie worden gemaakt met openbare groen- en speelvoorzieningen, als blijkt dat de opvang doorgang krijgt. Bij het maken van dit ontwerp worden omwonenden dan opnieuw betrokken, belooft de gemeente.