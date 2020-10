Drie Utrechtse parken vanavond voor het eerst op slot

De borden zijn geplaatst en de politie en handhaving gaan vanavond surveilleren; vanaf 22.00 uur zijn drie parken in Utrecht verboden gebied. De maatregel wordt ingevoerd omdat mensen zich niet hielden aan de coronarichtlijnen en bezoekers te veel overlast veroorzaakten.

Wie zijn hond wil uitlaten of met vrienden wat wil drinken of sporten is vanavond na 22.00 uur niet meer welkom in het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilheminapark. De parken worden verboden gebied tot in de ochtend 06.00 uur.

Doorgaande fietspaden

De gemeente heeft vandaag extra informatieborden geplaatst bij de verschillende ingangen van de parken. De doorgaande fietspaden in het Griftpark en Wilhelminapark blijven wel toegankelijk, maar Utrechters mogen zich niet ophouden in de gebieden. De politie en handhaving van de gemeente zetten extra capaciteit in om te controleren.

Het verbod wordt ingevoerd omdat er te veel overlast ontstond in de parken, dit gebeurde nadat de horeca in de avonduren moest sluiten. Afgelopen weekend ontstonden er lange rijen bij supermarkten in de binnenstad van klanten die alcohol kwamen kopen. Vervolgens werd het onrustig in onder meer het Griftpark. Supermarkten in de binnenstad gaan ook de deuren om 22.00 uur sluiten op uitgaansavonden.