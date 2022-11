Drie vragen over hoe we in de toekomst moeten omgaan met het stadswater in Utrecht

De stad groeit en zeker op warme zomerse dagen zoeken veel Utrechters het water op. Om te zwemmen, te varen of langs de oevers te wandelen. Daarbij is het water een belangrijk leefgebied voor dieren en planten. Nu de zomers heter en droger worden, neemt de druk op het water op allerlei manieren toe. Dat vraagt om toekomstplannen, zodat er voor iedereen plek blijft op, in en rondom het water. Die plannen liggen er nu en iedereen die dat wil kan er de komende tijd op reageren. Wat staat er in de plannen?

Wat verandert er voor zwemmers en watersporters?

Op dit moment zijn er in Utrecht drie officiële buitenzwemlocaties, waar de veiligheid en waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd worden. Dit zijn de oostelijke Haarrijnseplas, de Strijkviertelplas en het gebied de Zeven Stroompjes in de Voorveldse polder. Zoals op warme dagen nu ook al vaak merkbaar is, is er behoefte aan meer zwemwater in de stad. Vanwege de groei van de stad stijgt de vraag naar buitenzwemplekken volgens de gemeente met 25 tot 30 procent in 2040.

Dan speelt ook klimaatverandering nog een rol in de toenemende druk op zwemwater. Er zullen meer warmere dagen zijn, waardoor het naar verwachting ook in het voor- en najaar drukker zal zijn bij de zwemplekken. Daar komt bij dat door de warmte de waterkwaliteit soms minder is, waardoor op sommige plekken tijdelijk niet gezwommen kan worden.

De gemeente wil onderzoeken of er nieuwe zwemlocaties kunnen worden aangelegd en of niet-officiële zwemlocaties die nu al vaak druk zijn officiële zwemplekken kunnen worden. Het gaat dan om de Muntsluis, Landgoed Amelisweerd, Ruijgenhoekse Polder, Werkspoorhaven en Veilinghaven. Daar moet dan nog wel het een en ander gebeuren, zoals het aanleggen van openbare toiletten. De bedoeling is uiteindelijk dat bewoners altijd binnen tien minuten fietsen bij een buitenzwemlocatie kunnen zijn. Zwemmen blijft verboden op plekken waar dat – bijvoorbeeld vanwege vaarverkeer – te gevaarlijk is, zoals in de Vecht, Oudegracht, Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal.

De gemeente wil de routes voor SUPs en kano’s verbeteren, bijvoorbeeld door meer in- en uitstapplekken aan te leggen, en wil dat er plek blijft voor roeiers in de stad. Met de roeiverenigingen zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de veiligheid van het ontwerp van de nieuwe bruggen in het Merwedekanaal en over het niet aanleggen van nieuwe obstakels zoals steigers in de vaarroute. De gemeente onderzoekt verder de mogelijkheden om te roeien op de Vecht en op lange termijn wordt gekeken of er in Vianen – Ameide en Rijnenburg geschikt roeiwater is.

Wat verandert er voor vaarverkeer in Utrecht?

Ook voor de grotere vaartuigen gaat het een en ander veranderen. De gemeente begint met het aanpakken van overlast op de Oosterkade. De kade is een populaire plek om boten op of af te stappen, maar volgens de gemeente is de overlast voor omwonenden sinds deze zomer ‘niet meer acceptabel’. Er wordt overlegd met de exploitanten van de boten, maar als dat niks uithaalt, overweegt de gemeente een afmeerverbod voor passagiersboten en rondvaartboten.

De gemeente wil daarnaast – in de vorm van het aanwijzen van nieuwe ligplaatsen – meer ruimte bieden voor de verhuur van fluisterbootjes en passagiersschepen, zodat meer mensen van het water kunnen genieten. Ook worden de op- en afstapplekken langs de Oudegracht bruikbaar voor alle ondernemers die een vergunning voor rondvaartboten en passagiersschepen hebben. Nu zijn die plekken alleen beschikbaar voor slechts een paar ondernemers.

De ligplaatszones voor plezierbootjes zijn nu vol, terwijl de meeste bootjes het merendeel van de tijd niet gebruikt worden. Er is een wachtlijst voor nieuwe ligplaatsvergunningen, maar daar wil de gemeente mee stoppen. De wachtlijst die er nu nog is, moet in 2026 zijn afgehandeld. Daarna komt er een uitgifteregeling, waarmee deelboten en bootjes die niet commercieel worden gebruikt voorrang krijgen.

Verder moeten alle gebruikers van het water een marktconforme prijs gaan betalen voor het gebruik ervan. Als het aan de gemeente ligt, komen er nieuwe ligplaatszones zodat eigenaren van bootjes die aan achtertuinen liggen ook gaan betalen voor het gebruik van het vaarwater. Ook verhuurbedrijven van kano’s en SUPs moeten gaan betalen voor het gebruik.

De gemeente kijkt tot slot naar het vervoer over het water. Transport en bevoorrading moet meer over het water gaan gebeuren, met behulp van emissieloze boten. Dat gebeurt nu al in de binnenstad, maar moet in de toekomst worden uitgebreid naar onder meer de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. Dat zou moeten bijdragen aan de leefbaarheid in de stad, schonere lucht en het ontlast kwetsbare kades en werfkelders.

Hoe gaan de oevers eruitzien?

Het water is belangrijk voor roeiers, zwemmers, SUPers en bootjes, maar de watergangen in Utrecht verbinden ook groene gebieden met elkaar. De gemeente wil de oevers en vooral de biodiversiteit graag verbeteren. Elke keer dat er werkzaamheden zijn bij een oever, zal bijvoorbeeld worden gekeken wat er gedaan kan worden om de biodiversiteit op de oever en in het water te verbeteren. Dat is niet overal even makkelijk. In de binnenstad kunnen de harde kades niet zomaar vervangen worden door flauwe oevers, omdat de kades belangrijk zijn voor het behoud van de werven. Wel kan de biodiversiteit verbeterd worden met bijvoorbeeld kunstmatige riffen, zoals die onder de steigers in de Catharijnesingel. De riffen zijn een schuilplek voor vissen en een plek voor waterinsecten, algen en mosselen. De gemeente wil kijken of er meer van dit soort plekken kunnen komen, zowel in de binnenstad als daarbuiten.

De gemeente wil verder nieuwe wandelpaden aanleggen, bijvoorbeeld langs de stadssingel, de Vaartsche Rijn en Leidsche Rijn. Ook moeten wandelpaden langs het water beter op elkaar aan gaan sluiten, zoals met het twaalf kilometer lange Rondje Stadseiland gebeurt. Langs het water moeten mooie verblijfplekken komen en er komt een strenger beleid voor verwaarloosde plezierbootjes.

Iedereen die dat wil, kan tot en met 23 december reageren op de ideeën van de gemeente. In de zomer van 2023 hoopt het college van burgemeester en wethouders de definitieve plannen voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

