Drieduizend bomen en struiken worden vrijdag weer gratis uitgedeeld in Utrecht

Zo’n 3.000 jonge bomen en struiken worden vrijdag weer uitgedeeld in Utrecht. Mensen met interesse moeten vooraf een tijdslot reserveren en kunnen daarna het groen gratis ophalen bij Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk of Stadsboerderij Griftsteede in het Griftpark.

Deze bomen en struiken groeiden op plekken waar dat eigenlijk niet kon. Om te voorkomen dat ze worden gesnoeid en bij het groenafval belandden, heeft de beweging Meer Bomen Nu deze zaailingen uitgegraven. “Deze ‘ongewenste’ zaailingen worden na de oogst tijdelijk in bomenhubs verzameld en tijdens uitdeeldagen gratis uitgedeeld aan iedereen die er plek voor heeft in de eigen tuin”, is te lezen in een persbericht.

Naast deze zaailingen worden op Stadsboerderij Eilandsteede ook blauwe bessen uitgedeeld. “Het gaat hier om kweekoverschot van een Nederlandse kweker, die 80.000 blauwe bessen had opgekweekt voor Oekraïne, maar deze door de oorlog toch niet kon verkopen. Intussen nemen de vijf jaar oude struiken te veel plek in bij de kweker.”

Tijdslot

Mensen die interesse hebben moeten een tijdslot reserveren. Hiermee moet drukte worden voorkomen. “Voor de fruitstruikjes geldt dat er maximaal drie per persoon worden uitgedeeld. Wie daarnaast ook zaailingen mee wil voor de tuin, mag deze zonder beperking van aantal erbij uitzoeken.”

Op Griftsteede worden van 10.00 tot 13.00 uur bomen uitgedeeld en op Eilandsteede kunnen mensen terecht van 12.00 tot 16.00 uur.