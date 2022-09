Driftshows bij de Jaarbeurs kunnen niet op goedkeuring rekenen van gemeente Utrecht

De driftshows bij het auto-evenement World of Cars in de Jaarbeurs in Utrecht kunnen niet op goedkeuring rekening van het college van B&W. Er kwamen meerdere klachten binnen over geluids-, stank- en rookoverlast waarop GroenLinks en Partij voor de Dieren om opheldering vroegen. Dit soort activiteiten zouden niet thuishoren in Utrecht, aldus het college.

Driften, de kunst van een auto zijwaarts door een bocht sturen, zorgt vaak voor veel rook van de autobanden. De auto’s die ervoor gebruikt worden maken veel toeren, wat voor herrie zorgt. Er zijn liefhebbers die genieten van het spektakel en er werden in juli dan ook meerdere driftshows georganiseerd tijdens het auto-evenement World of Cars.

GroenLinks en Partij voor de Dieren noemden de overlast echter ‘enorm’. DUIC kreeg ook meerdere meldingen binnen van omwonenden die klachten hadden. Het college van B&W laat op vragen van de politieke partijen weten zich te kunnen vinden in deze klachten.

“Wij vinden het erg vervelend dat een activiteit van de Jaarbeurs overlast heeft veroorzaakt. Wij dragen graag thema’s als gezond stedelijk leven en duurzaamheid uit. Dat geldt ook voor de activiteiten in de accommodaties van onze stad. Het mag duidelijk zijn dat de activiteiten, georganiseerd rondom de beurs World of Cars niet in dit profiel passen.” De gemeente laat weten in gesprek te gaan met de Jaarbeurs over de ‘onwenselijkheid’ van dit soort driftshows en de overlast die hiermee gepaard gaat.

