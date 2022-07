Driftshows bij Jaarbeurs in Utrecht veroorzaken overlast, GL en PvdD willen zulke evenementen weren

Het auto-evenement World of Cars dat afgelopen weekend in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvond, is niet bij iedereen in de smaak gevallen. Vooral de driftshows die op het terrein werden gehouden, veroorzaakten geluids-, stank- en rookoverlast. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat dit soort evenementen niet in Utrecht thuishoren en stellen vragen aan de wethouder.

De partijen noemen de overlast ‘enorm’. Driften, de kunst van een auto zijwaarts door een bocht sturen, zorgt vaak voor veel rook van de autobanden. De auto’s die ervoor gebruikt worden maken hoge toeren, wat voor veel herrie zorgt. Volgens GL en Partij voor de Dieren is de overlast van tevoren niet gecommuniceerd met omwonenden, bij wie de rook de huizen binnendrong. Bovendien zouden bezoekers van het evenement bij aankomst en vertrek hebben geracet op de openbare weg.

Het evenement rijmt volgens de partijen niet met de duurzame plannen van de gemeente en de Jaarbeurs. Ze vragen dus of de gemeente een vergunning voor het evenement heeft afgegeven, en wat het college van burgemeester en wethouders ervan vindt dat het evenement midden in de stad heeft plaatsgevonden.

Als het college vindt dat ‘vervuilende en overlastgevende’ evenementen niet in Utrecht thuishoren, willen GL en Partij voor de Dieren weten wat het college eraan gaat doen om het voortaan te voorkomen. Als het tegenhouden van een evenement als World of Cars nog niet mogelijk is in de huidige regelgeving, willen de partijen dat er werk van wordt gemaakt om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.