Dringende oproep Utrechtse zorgverleners: ‘hou je aan maatregelen, doe voorzichtig, respecteer elkaar’

De toename van het aantal coronabesmettingen leidt ook tot ‘een enorme toename’ van de druk op Utrechtse zorginstellingen. Zo zegt onder meer het UMC Utrecht. Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen stijgt en er zijn weer speciale corona-afdelingen geopend. Zorgverleners doen een dringende oproep aan alle Utrechters: wees voorzichtig, houd je aan de maatregelen en respecteer elkaar ‘in deze nijpende situatie in de zorg’.

“Het is de verwachting dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog verder gaat stijgen de komende weken”, schrijft het UMC. “GGDrU loopt tegen de grenzen van de testcapaciteit aan, ambulances rijden minder, druk op wijkverpleging is hoog en de speciale COVID-units voor opvang van coronapatiënten in verpleeghuizen lopen snel vol.”

Volgens het Utrechtse ziekenhuis zijn er op dit moment drie belangrijke knelpunten in de zorg. Als eerste de doorstroom van patiënten van de Spoedeisende Hulp naar een verpleegafdeling, van het ziekenhuis naar huis of de speciale corona-afdeling in een verpleeghuis. Daarnaast staan huisartsenpraktijken en huisartsenposten onder druk. En als laatste wordt de reguliere zorg opnieuw verder afgeschaald.

“Steeds meer mensen moeten langer wachten op de zorg die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat operaties en behandelingen zijn uitgesteld of dat mensen niet direct iemand aan de telefoon krijgen bij GGDrU of Huisartsenpost. De impact van uitgestelde zorg (groot of klein) is voor elke patiënt schrijnend en kan veel effect hebben op het dagelijks leven”, aldus het UMC.

‘Soms geduld hebben’

Namens alle Utrechtse zorgverleners doet de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Midden Nederland, Margriet Schneider, de oproep. “Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de zorgprofessionals die zich zo hard inzetten, hun werk kunnen blijven doen”, zegt Schneider.

“Doe voorzichtig in het verkeer, zorg goed voor jezelf en bescherm je tegen het coronavirus. Houd je strikt aan de basismaatregelen […]. En vooral: blijf met begrip en respect elkaar benaderen”.

GGD-directeur Nicolette Rigter sluit zich hierbij aan: “De druk in de zorgketen wordt de komende weken hoger en dat betekent dat we soms geduld moeten hebben en elkaar nog meer moeten helpen.”