Dronebeelden van Holland Casino in Utrecht schoppen het tot aflevering van Amerikaanse hitserie

In de nieuwe aflevering van de Amerikaanse hitserie Law & Order: Organized Crime zijn dronebeelden van het nieuwe Holland Casino in Utrecht te zien.

De tweede aflevering van het derde seizoen van de serie begint met de beelden. De scène draait om een nieuw te bouwen casino in New York en daarvoor worden de beelden van het Holland Casino in Utrecht gebruikt.

Holland Casino maakte de dronebeelden aanvankelijk zodat mensen alvast een kijkje konden nemen in het casino. De beelden van de ‘fly-through’ door het casino werden op YouTube gezet en zijn daar opgepikt door de producer van Law & Order. Die producer zocht vervolgens contact met Holland Casino met de vraag of ze de beelden mochten gebruiken voor de scène over het casino in New York.

De beelden zijn in het filmpje hieronder te bekijken.

