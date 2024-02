Drones gaan tramtraject in Utrecht tot in detail in kaart brengen

De provincie Utrecht gaat met drones metingen doen bij de trambaan tussen Utrecht Jaarbeurszijde, Nieuwegein en IJsselstein. De metingen worden gedaan door het Groningse bedrijf Eyefly en vinden plaats tussen 19 februari en 8 maart.

Eyefly is een dronebedrijf, gespecialiseerd in ‘geo-gerelateerde’ projecten. Door middel van drones en een 100 megapixelcamera brengen ze gebieden in Nederland in beeld. Het kan dan gaan om gebouwen, maar ook om bijvoorbeeld infrastructuur. Het bedrijf heeft ontheffingen om boven bebouwing en dicht bij objecten en infrastructuur te mogen vliegen. Met de foto’s van de trambaan krijgt de provincie een goed 3D model en zeer gedetailleerde luchtfoto’s van het tracé.

Voor het 3D in beeld brengen van het tramtraject gebruikt Eyefly een drone met een camera. Deze drone kan zeer gedetailleerde luchtfoto’s maken, om zo het tracé tussen Utrecht Jaarbeurszijde, Nieuwegein en IJsselstein in beeld te brengen. De medewerkers van Eyefly zullen herkenbaar zijn aan bedrijfskleding en hebben een toestemmingsbrief van de provincie bij zich.

Privacy

Omdat het bedrijf dicht bij de bebouwing mag vliegen, kan het volgens de provincie voorkomen dat de drone tijdens de meting in de buurt van een woning komt. De provincie benadrukt dat de drone zich alleen richt op het gebied dat wordt ingemeten en niet op eigendommen of andere gevoelige informatie.

“Alleen de gegevens die relevant zijn voor de landmeetkundige meting worden gedeeld met de provincie. Mochten er onverhoopt beelden zijn waarop bijvoorbeeld eigendommen of persoonsgegevens zichtbaar zijn, dan zullen wij deze beelden verwijderen of onherkenbaar maken.”

De metingen worden, afhankelijk van de weersverwachting, gedaan tussen 19 februari en 8 maart.