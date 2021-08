Dronken jongeren in bootje zetten Utrechtse grachten op stelten

Een groepje dronken jongeren heeft woensdagavond de Utrechtse grachten op stelten gezet. De politie heeft verschillende bekeuringen uitgeschreven en de schipper is aangehouden.

De politie kreeg van omstanders meerdere meldingen over de sloep, waar een groep jongeren harde muziek zou draaien en mensen op de kade uitschold. Agenten wisten de boot bij de Lange Viebrug tot stoppen te dwingen, schrijft de politie op Facebook.

Alle jongeren aan boord van de boot waren onder invloed van alcohol. De politie heeft de schipper aangehouden voor varen onder invloed. Op het politiebureau bleek het alcoholgehalte van de schipper 420 ug/l. Dat is ongeveer dubbel zo veel als is toegestaan. De schipper moet later nog voor de rechter komen.

De andere opvarenden hebben van de politie een boete gekregen voor het veroorzaken van geluidsoverlast.