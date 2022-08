Dronken scooterrijder rijdt in op agenten in centrum van Utrecht

Een beschonken scooterrijder is afgelopen nacht op de Neude in Utrecht ingereden op de politie. Vrijwel direct daarna is de bestuurder door agenten van zijn voertuig getrokken.

De politie hield tijdens de uitgaansnacht toezicht op de Neude in de Utrechtse binnenstad. Er waren veel mensen op de been. Op een gegeven moment zagen agenten een scooterrijder aankomen die schreeuwend en toeterend door de mensenmassa probeerde te komen.

In eerste instantie wisten zij de bestuurder staande te houden. “Wij zagen direct dat de bestuurder de uiterlijke kenmerken had van iemand die (flink wat) alcohol had genuttigd”, schrijft de politie op sociale media.

Nadat de agenten aan de scooterrijder hadden gevaagd of hij ook daadwerkelijk had gedronken, besloot hij ervandoor te gaan. “Zonder verder iets te zeggen reed de bestuurder ineens in op zowel een politiefiets als een collega om zo een poging te doen om te ontkomen.”

Gearresteerd

De bestuurder werd direct van de scooter getrokken. Dat ging volgens de politie niet zonder slag of stoot, want de verdachte bleef gas geven in de hoop dat hij alsnog weg zou komen. Uiteindelijk is hij in de boeien geslagen.

Uit de ademanalyse op het politiebureau werd bevestigd dat hij te veel had gedronken. Het rijbewijs is ingevorderd en vanwege het verzet tijdens de aanhouding is ook een proces-verbaal opgemaakt.