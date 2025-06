‘Droom komt uit’ voor De Zweefclub uit Utrecht: band wint Grote Prijs van Nederland

De Utrechtse softpunkband De Zweefclub heeft zaterdagavond de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Daarmee mag de zevenkoppige band zich een jaar lang de beste nieuwe live act van Nederland noemen.

In poppodium PAARD in Den Haag nam de Utrechtse band het op tegen Ruby Mus, Lucy Fabienne en Divya. Daar wist de Zweefclub zowel het publiek als de jury te overtuigen.

Volgens 3voor12 Utrecht noemde jurylid en Qmusic-dj Stephan Bouwman de band de ‘terechte winnaar’. “Hun muziek is een unieke mix van allerlei stijlen. En hun Nederlandse teksten zijn heel creatief. Ze pakten het publiek en de jury in met hun energieke optreden!”, zei Bouwman.

De band noemde de winst zelf ‘een droom die uitkomt’. “We bestaan al vijf jaar en muziek maken is alles voor ons. Het optreden in de finale was magisch.”

Prijzengeld en festivals

Naast de titel ‘beste nieuwe live act’ won de band ook 10.000 euro prijzengeld. Ook zijn ze binnenkort te horen bij Stephan’s Pianobar op Qmusic.

Daarnaast onderzoekt de organisatie van de Grote Prijs van Nederland samen met De Zweefclub de mogelijkheden voor optredens op Nederlandse festivals.



Van vier naar zeven

In april bracht De Zweefclub hun debuutalbum ‘Stomme Raket’ uit. Kort daarvoor vertelde vocalist en gitarist Ruben Nosaehi bij 3voor12 dat de band begin dit jaar is uitgebreid van vier naar zeven leden.

Grote Prijs van Nederland

De Grote Prijs van Nederland is de oudste onafhankelijke muziekcompetitie voor live acts, waarmee opkomend talent de kans krijgt zich te ontwikkelen. Eerdere winnaars zijn Typhoon, Brainpower en Eefje de Visser.