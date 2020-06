Drugsgebruik Utrechters niet gedaald tijdens lockdown

Utrechters zijn tijdens de intelligente lockdown niet minder drugs gaan gebruiken. Dit in tegenstelling tot Amsterdam waar het drugsgebruik is gedaald. Dat blijkt uit metingen van wateronderzoeksinstituut KWR.

Op 15 maart werden er door het kabinet extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronaviurs in te dammen. Zo moesten bijvoorbeeld alle horecazaken die dag om 18.00 uur de deuren sluiten.

Van 18 tot en met 24 maart onderzocht KWR het rioolwater van Utrecht, Amsterdam en de regio Eindhoven op drugs. Hierdoor ontstond volgens het instituut een unieke situatie omdat drugsgebruik werd gemeten zonder dat mensen uitgingen en ook zonder grote groepen toeristen.

In het rioolwater werd onder andere gezocht naar cocaïne, amfetamine, XTC, crystal meth en cannabis. Uit het onderzoek is gebleken dat Utrechters gemiddeld evenveel drugs gebruikten als dezelfde periode in 2019.

Amfetamine

Het cocaïne-, MDMA- en cannabisgebruik is nagenoeg gelijk gebleven. Het amfetaminegebruik is zelfs gestegen. Het gebruik van crystal meth is iets gedaald.

Ook het drugsgebruik in de regio Eindhoven is vrijwel gelijk aan dezelfde periode in 2019. Amsterdammers gebruikten daarentegen minder verdovende middelen dan een jaar eerder. Bekijk hier het hele onderzoek van KWR.