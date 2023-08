Druk bereden Stadionlaan in Utrecht bijna 2 weken dicht vanwege werkzaamheden

Het asfalt van de Stadionlaan in Utrecht wordt later deze maand vervangen voor een nieuwe laag. Dat betekent dat deze weg en de kruisingen met de Rubenslaan en Herculeslaan tijdelijk zijn afgesloten voor automobilisten.

De Stadionlaan ligt zoals de naam al doet vermoeden vlakbij de Galgenwaard. De weg verbindt de Rubenslaan met de Herculeslaan, en loopt onder de Waterlinieweg door. Het asfalt van deze druk bereden weg is volgens de gemeente toe aan vervanging.

Daarom wordt van 14 tot en met 25 augustus een nieuwe bovenlaag aangebracht. Dat geldt voor de Stadionlaan, maar ook voor de kruisingen bij de Rubenslaan en Herculeslaan.

Omleiding

“Tijdens de werkzaamheden is de Stadionlaan afgesloten voor alle verkeer. De hulp- en nooddiensten en de lijndiensten van Qbuzz kunnen wel langs de werkzaamheden”, is te lezen in een wijkbericht. Automobilisten worden tijdens de werkzaamheden omgeleid. De fiets- en voetpaden blijven wel toegankelijk.

Maandag 7 augustus beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Dit heeft geen invloed op het verkeer. Afgelopen voorjaar en in het najaar van 2022 werd de Herculeslaan opnieuw geasfalteerd. Nu is het de beurt aan de Stadionlaan.