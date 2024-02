Druk op aanmeldcentrum in Utrecht en opvang Oekraïners blijft hoog

De druk op het aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen blijft hoog. Dat bevestigt directeur van de Veiligheidsregio Utrecht, Jaap Donker, aan DUIC na berichtgeving in de Telegraaf. Ook meldt Donker dat de samenstelling van vluchtelingen verandert.



De grootschalige oorlog in Oekraïne begon deze week twee jaar geleden. Sinds 24 februari 2022 is er een vluchtelingenstroom vanuit het land naar andere plekken in Europa opgang. Tienduizenden vluchtelingen zijn naar Nederland gekomen, met Utrecht als centrale aanmeldplek.

De Jaarbeurs in Utrecht is voor velen het eindpunt van hun vlucht, en het startpunt van het verblijf in Nederland. Er was ook een tweede aanmeldpunt in Nederland, in Amsterdam, maar die plek sloot al eerder vanwege de hoge druk. Ook in Utrecht is al meerdere keren gewaarschuwd voor de grote aantallen waarop de aanmeldlocatie en opvangplekken niet berekend zijn. Er zijn daarom vaker oproepen gedaan aan gemeentes voor extra opvanglocaties.

Doorstroming

Dit jaar zijn er al zo’n 3.000 Oekraïners aangekomen in Utrecht. Nadat de mensen zich bij de Jaarbeurs gemeld hebben moeten ze doorstromen naar opvangplekken in de stad of elders in het land. Die doorstroom is echter steeds lastiger, daardoor raakt ook het aanmeldcentrum overvol. Er zijn ter plekke zo’n 140 bedden, maar dagelijks komen er tientallen nieuwe mensen aan.

Daarbij meldt Jaap Donker van de Veiligheidsregio Utrecht ook dat steeds meer mannen zich melden. “We doen geen wetenschappelijk onderzoek, maar we vragen en noteren wel altijd met welke redenen ze naar Nederland zijn gekomen. We horen nu vaker van mannen dat het te maken heeft met goede arbeidskansen en de goede voorzieningen in Nederland.” De eerste maanden na het begin van de oorlog vluchtten er bijna uitsluitend vrouwen en kinderen.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland en de andere landen van de Europese Unie bescherming. Ze mogen onder voorwaarden vrij reizen in de EU. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben ook in alle lidstaten van de EU recht op opvang, onderwijs voor kinderen, werk en medische bijstand. In Nederland zijn meer dan 100.000 vluchtelingen geregistreerd. In Polen en Duitsland zijn de meeste Oekraïense vluchtelingen, deze landen vangen ieder meer dan een miljoen mensen op.