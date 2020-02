Druk op Utrechtse daklozenopvang onverminderd hoog

De druk op de Utrechtse daklozenopvang is onverminderd hoog gebleven. De tijdelijke extra nachtopvang heeft dus niet gezorgd voor genoeg bedden voor daklozen. Het aantal volwassenen dat vorig jaar gebruik maakte van de nachtopvang is met 39 gestegen ten opzichte van 2018.

De druk is zo hoog doordat er te weinig doorstroom is naar vervolgvoorzieningen in maatschappelijke opvang en beschermd wonen-trajecten. Daarnaast kunnen mensen die toewerken naar leven in een eigen woning geen zelfstandige woonruimte vinden.

Momenteel wachten ongeveer 350 mensen op vervolgzorg of huisvesting. Ruim 100 van hen slapen elke nacht in de een nachtopvang.

Utrecht heeft onlangs samen met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een beroep gedaan op het kabinet, om het stijgende aantal daklozen te keren.